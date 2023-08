Infantino aspetta ancora il primo allenamento con la Fiorentina, si attende un tassello fondamentale. Terracciano out, mentre Barak e Sottil...

La Fiorentina si allena al Viola Park in attesa dei prossimi impegni amichevoli, per i quali sarà di scena a Newcastle, prendendo parte alla Sela Cup. Da segnalare che il nuovo arrivo viola Gino Infantino ancora non si allena con il gruppo. C’è quindi da attendere per il classe 2003 arrivato dal Rosario Central. Manca l’ufficialità dell'acquisto da parte della Fiorentina per consentire all’argentino di unirsi ai compagni agli ordini di Italiano.

Per quanto riguarda gli acciaccati Terracciano Sottil e Barak, non ci sono rilevanti novità rispetto al report medico della Fiorentina di due giorni fa. Barak e Sottil proseguono il recupero personalizzato in attesa di riaggregarsi al gruppo, da capire se Terracciano tornerà a disposizione per i prossimi impegni.