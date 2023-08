Ha militato nella difesa della Fiorentina per qualche anno Lorenzo Amoruso, che a Radio Bruno ha commentato l'attuale conformazione del reparto arretrato viola, ma non solo.

Ecco cos'ha detto l'ex difensore gigliato: “Mina ha delle buone qualità, va capito come si integrerà e cosa gli chiederà Italiano. La partenza da dietro della Fiorentina richiede che la manovra parta dal basso con l’impostazione dei difensori e Mina sembra avere quelle caratteristiche più di Milenkovic, anche se tecnicamente non mi sembra di primissimo profilo. Serviva però un giocatore con centimetri in difesa, sia per la copertura che per far male in avanti. Le palle inattive nel calcio attuale sono troppo importanti, fanno la differenza”.

E ancora: “Italiano ha bisogno di un difensore di qualità, con un piede di livello, che sappia giocare la palla e Milenkovic non ha queste caratteristiche. C’è bisogno poi di un altro difensore a livello numerico, al di là della partenza di Igor e dell'arrivo di Mina. La Fiorentina gioca anche la Conference e servono calciatori nel ruolo”.

“I nomi accostati alla Fiorentina per la porta non mi sembra finora che abbiano qualità superiori a Terracciano. Da capire poi che investimento si voglia fare per la porta, non capisco perchè in Italia si scelga di credere sempre meno in questo tipo di operazione, sul piano economico”.