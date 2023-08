L'intermediario di mercato Lorenzo De Santis a Lady Radio ha parlato di Infantino, ma non solo, spaziando dal reparto difensivo alla mediana viola. Ecco le parole dell'agente FIFA: “Infantino ha accumulato una discreta esperienza col Rosario, ha fatto bene facendo intravedere numeri interessanti, anche con l’Argentina Under 20, e può far bene in Italia. Curioso di vedere dove lo schiererà nell'immediato Italiano. Nel 4-2-3-1 lo vede bene da centrocampista avanzato oggi, ma può diventare una mezzala mancina da 4-3-3 dopo l’adattamento in Italia”.

“Dopo la partenza di Igor il nome più attenzionato per un'ulteriore uscita è quello di Martinez Quarta, che ha sempre diviso, io resto un estimatore del Chino, ma non è mai riuscito a dare continuità a livello di rendimento. Con la giusta proposta può partire, a me piace molto l’argentino Senesi del Bournemouth, per cui spendo volentieri il mio voto".



Poi ha aggiunto: “Se Quarta non partisse, la Fiorentina potrebbe scegliere di rimanere così, con quattro centrali dietro, nonostante la Conference League. La difesa viola sarebbe formata perciò da Milenkovic, il neo arrivo Mina e Ranieri oltre all’argentino ex River”.

Infine: “Dominguez è un calciatore chiacchierato, è cresciuto tanto dall’arrivo in Italia, anche grazie a Thiago Motta. Davanti ad un’offerta congrua, il Bologna potrebbe privarsene. È duttile, adatto ad un centrocampo a due ma anche a tre, sarebbe un buon acquisto per la Fiorentina. Oggi però la dirigenza viola ha scelto di fare entrare calciatori solo se ne escono altri, ed in mezzo sono tanti oggi nella rosa gigliata”.