De Santis: "Martinez Quarta nasce centrocampista. La Fiorentina ha fatto un gran colpo a rinnovargli il contratto"

Il procuratore ed intermediario, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della novità che riguarda l'argentino della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, schierato a centrocampo nell'ultima partita dal tecnico Raffaele Palladino.

“Quarta nasce centrocampista davanti alla difesa nel River Plate - ha detto De Santis - poi è stato spostato dietro per opportunità. Ci ha deliziato con certe letture e certi numeri offensivi, ma è vero anche che gli capita di concedere qualcosa agli avversari”.

E poi: “Secondo me la Fiorentina ha fatto un grande colpo, rinnovandogli il contratto quando sembrava ormai partito. E' un giocatore ed è una risorsa in più per i viola. Potrebbe fare il titolare in tante squadre anche quelle che sono sopra come livello alla formazione gigliata”.