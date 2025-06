Fazzini? Italiano lo avrebbe voluto alla Fiorentina. I viola spingono ma l'ex tecnico gigliato mette i bastoni tra le ruote

Jacopo Fazzini è un giocatore che piace e non poco. Questo non solo alla Fiorentina, ma a diversi club italiani. Quello che si può dire con certezza è che non resterà all'Empoli in Serie B ma troverà una nuova sistemazione in A.

Lungo corteggiamento

I viola spingono per lui e lo stanno corteggiando da tempo, così come viene sottolineato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Italiano lo voleva in viola

Però agli estimatori ora si aggiunge anche il Bologna. Italiano lo stima da un paio di anni, scrive ancora il quotidiano sportivo, e lo avrebbe voluto anche alla Fiorentina per la sua duttilità, potendo essere impiegato sia da mezzala che sulla tre-quarti (e per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche sono di sicuri i ruoli a lui più congeniali) ma all’occorrenza anche da mediano.