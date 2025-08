Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Lady Radio ha espresso i propri dubbi circa una permanenza di Dodô in viola.

“Gioca col freno a mano tirato”

“Questo ragazzo non ci vuol più stare - ha detto Valcareggi - rimane con il freno a mano tirato. Il fatto che non voglia restare è così evidente che va accontentato e va ceduto. 30 milioni per lui? Ma magari, mi sembra tanti”.

“Con Gonzalez la Juventus…”

Cambiando tema, ha poi aggiunto: “La Juventus credo che abbia fatto il più grande calcolo sbagliato della sua storia pagando tutti quei soldi per Gonzalez. Chiesa invece lo riprenderei subito, valutando anche quello che potrebbe determinare nell'ambiente”.