Palladino: "Stagione molto positiva, i ragazzi hanno sempre creduto al sesto posto. Peccato non essere arrivati in Europa League"

Il commento del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, anche a Dazn:

“I ragazzi ci hanno sempre creduto, da inizio stagione hanno sempre dato tutto per questa maglia e questa società. Ringrazio i ragazzi perché non hanno mai mollato e hanno dato tutto, ringrazio tutti, lo staff medico, tecnico, tutti quelli che fanno parte della Fiorentina. Una stagione molto positiva, erano 11 anni che non raggiungevamo questi risultati, l’unico rammarico è che non siamo riusciti ad arrivare in Europa League”.