Anche Renzi scherza sulla Fiorentina capolista: "Interrompiamo qui il campionato"

Con la loro tipica ironia, in queste ore i tifosi della Fiorentina non hanno mancato di far notare scherzosamente come - in attesa delle partite di stasera - la squadra viola comandi la classifica di Serie A. Al pari di tutte le altre squadre che hanno vinto, certo, ma davanti in virtù dei quattro gol segnati contro il Genoa a Marassi.

Sul tema si è espresso ironicamente anche il politico e tifoso viola Matteo Renzi, che sui social ha pubblicato la classifica di Serie A commentando così: “Il campionato di calcio è appena iniziato. Ma, vista la classifica parziale, direi che possiamo inventarci una scusa e interromperlo qui. Che dite?”.