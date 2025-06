Chivu all'Inter lascia scoperta la panchina del Parma. Ducali in pressing su due profili accostati anche alla Fiorentina

Continua ormai da giorni il domino delle panchine di Serie A e, dopo l’addio di Simone Inzaghi, da qualche ora la dirigenza dell’Inter è al lavoro per trovare il sostituto in vista del Mondiale per club. E il nome in cima alla lista dei desideri, dopo esser stati costretti a rinunciare all’idea di poter ingaggiare Cesc Fabregas, adesso è quello di Christian Chivu. Il romeno in queste ore ha avuto il via libera dal Parma e sta già trattando con il club nerazzurro per chiudere la questione e prepararsi in vista della nuova competizione mondiale.

Il futuro della panchina del Parma è in ballo: in corsa ci sono anche due campioni del mondo

Cosi facendo a pagarne le spese sarà proprio il club ducale, che comunque ha voluto permettere al suo ormai ex allenatore di rispondere alla chiamata del club che lo ha dato il via alla sua carriera da tecnico. Per questo la dirigenza del Parma è, anch’essa, a lavoro per risolvere la questione allenatore, e garantirsi un tecnico che possa condurre la squadra alla seconda salvezza consecutiva dopo il ritorno in Serie A. E nella lista dei papabili sostituì ci sono anche alcuni profili accostati nei giorni scorsi alla Fiorentina di Rocco Commisso come successori di Raffaele Palladino: stiamo parlando di Alberto Gilardino e Daniele De Rossi.

Gilardino e De Rossi, dalla Fiorentina all'Emilia

Il primo ha fatto molto bene al Genoa, dimostrando buone capacità nella gestione del gruppo e nell'utilizzo dei giovani, caratteristiche in linea con le ambizioni del Parma. L’ex giallorosso invece , dal canto suo, ha impressionato alla Roma per l'impatto positivo sulla squadra e per la leadership mostrata, nonostante fosse alla prima vera esperienza in Serie A. Tuttavia, secondo Sky Sport, al momento non ci sono stati contatti ufficiali con nessuno dei due allenatori.