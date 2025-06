Questo pomeriggio l'ex allenatore della Fiorentina Femminile e centrocampista viola Sauro Fattori, durante un collegamento con TMW Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa gigliata: dall'allenatore alle voci di mercato.

“L’Atalanta adesso deve cambiare registro, non può pretendere di continuare sulla stessa linea di Gasperini. Adesso deve cambiare. Non so chi ci vedrei bene, non ho un nome preciso. Se prende una copia di Gasperini va da poche parti. L’allenatore che andrà a Bergamo si troverà un grande macigno sulle spalle, non sarà per nulla semplice anche se sono dell’idea che non si possa paragonare il nuovo con il passato.Non credo che Palladino possa essere tra i tecnici adatti”.

“La Fiorentina adesso è in grande confusione, serve un allenatore di esperienza”

“La Fiorentina secondo me ha bisogno di una persona esperta. In società adesso c’è molta confusione e per questo arrivare sulla panchina viola adesso non è semplice per nessuno. C’è bisogno di una persona d’esperienza e che abbia credibilità in una piazza come Firenze, che sappiamo non sia semplice da affrontare soprattutto in un momento come questo. Per tutti questi motivi io sono per Stefano Pioli”.

“Thauvin escluderebbe Gudmundsson, ma io farei a meno di entrambi e punterei altri profili”

Ha poi concluso parlando di Thauvin: “Se arrivasse il francese vorrebbe dire che Gudmundsson è destinato a lasciare. Io non boccio tutti e due. L’islandese non lo vedeva Palladino ma credo che neanche Firenze l’abbia visto. Ero molto felice quando arrivò lo scorso anno, ma credo che lui sia l’ennesima dimostrazione che esistano piazze e piazze: non credo che sia un giocatore da Firenze. Non mi ha dato le risposte che mi aspettavo e quindi eviterei di spendere altri soldi per lui e virerei su altri profili”.