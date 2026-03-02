Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, commentando il sorteggio di Conference League della Fiorentina, che sfiderà il Rakow Czestochowa agli ottavi di finale del torneo, toccando poi varie tematiche di casa viola.

’Se la Fiorentina era superiore allo Jagiellonia, il Rakow…’

“Meglio il Rakow dello Strasburgo senza dubbio. I polacchi sono quinti nel campionato polacco, lo Jagiellonia eliminato dalla Fiorentina è primo in classifica, pertanto c’è già divario tra le due squadre. La Fiorentina ha vinto 3-0 in trasferta all’andata con lo Jagiellonia, poi lasciamo perdere la follia viola infinita al ritorno: una “non partita” giocata, con la squadra entrata in campo con un atteggiamento mentale inqualificabile, inaccettabile a livello europeo, rischiando addirittura l’eliminazione. La gara d’andata ci dice però che la differenza di valori con lo Jagiellonia primo è evidente, figuriamoci col Rakow… bisognerà portarsi avanti all’andata, prendendo margine in vista del ritorno in Polonia. Lo scontro vero sarà però al turno successivo, col Crystal Palace che è una delle papabili per la vittoria finale, assieme appunto alla Fiorentina”.

‘Il gruppo viola ha un problema mentale’

“Il rendimento altalenante della Fiorentina? Un problema solamente e nettamente di testa, il gruppo ha faticato dall’inizio della stagione. Non si sa cosa sia successo esattamente in questa squadra, che aveva al timone un allenatore come Pioli ed è finita in una situazione ingestibile, tanto che in campo si è vista una squadra imbarazzante. Per fortuna Vanoli è riuscito a sterzare con la squadra in piena zona retrocessione e non era banale”.

‘Con l’Udinese un test importante, perché…’

“Mentalmente però c’è sempre superficialità, e periodicamente ci sono delle ricadute, vedi il ritorno di Conference League appunto, nel quale la squadra è scesa in campo pensando di aver già passato il turno. Per questo non condivido l’ottimismo delle ultime settimane in chiave salvezza, la caduta con lo Jagiellonia è stata brutta, che dà da pensare, e con l’Udinese sarà un test importante per vedere se si è trattato solo di un caso. Quel che è certo è che a fine stagione il gruppo viola dovrà essere profondamente rivisitato, i valori sono molto labili”.