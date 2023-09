La Nazione: Burdisso lancia Beltran

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo: “Chris e Terra, Mareggini vi vede così”.

A pagina 4 è presente un'intervista: “Mareggini si rimette fra i pali ”Aspetto Christensen, farà bene Terracciano rimane una garanzia Ma il portiere deve essere leader". Sottotitolo: “A tu per tu con l’ex viola. ”Guardate Maignan: lui fa la differenza e porta al Milan il 30 per cento dei punti".

A pagina 5 invece troviamo: “Viola call, appello ai tifosi Atalanta prima missione Poi la trasferta in Europa Le ‘promo’ della società”. E ancora: “Prezzi scontati e ticket gratis per domenica. Genk, già scattato il piano Belgio”. In taglio basso: “Burdisso lancia Lucas Beltran ”Ha una grande mentalità".