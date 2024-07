UFFICIALE: Niccolò Pierozzi lascia la Fiorentina a titolo definitivo e torna in Serie B. Depositato il contratto in Lega

Da tempo il terzino ormai ex Fiorentina Niccolò Pierozzi era destinato a lasciare il club viola, in questa occasione a titolo definitivo. Da qualche settimana il Palermo ha intensificato i contatti e ha chiuso la trattativa, per un momento bloccata.

Ufficiale: Pierozzi lascia la Fiorentina

Adesso è ufficiale: Niccolò Pierozzi non è più un giocatore della Fiorentina. Il terzino classe 2001 si accasa al Palermo a titolo definitivo. Il contratto è stato depositato, come si evince dalla comunicazione sul sito ufficiale della Lega Serie B, che testimonia il trasferimento.