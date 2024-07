Si sblocca la trattativa per la cessione di Pierozzi al Palermo: ecco la formula e le cifre dell'affare

E' finalmente arrivato il via libera per la chiusura dell'operazione che porterà Niccolò Pierozzi a vestire la maglia del Palermo. Nelle scorse ore c'erano stati diversi intoppi che non avevano permesso al terzino della Fiorentina di partire verso la Sicilia, ma adesso la trattativa si è sbloccata e viaggia spedita verso la chiusura.

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà, sarà una cessione a titolo definitivo da circa un milione, con la Fiorentina che si terrà il 50 per cento in caso di futura rivendita.