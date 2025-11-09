In sala stampa ha parlato Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, dopo il pari con la Fiorentina:

"Non ho visto tutto questo predominio della Fiorentina, ci sono stati dei momenti dove loro ci hanno schiacciato e altri dove li abbiamo schiacciati noi. Pareggio giusto però negli episodi siamo stati un po’ meno fortunati. E’ un punto importante per la classifica ma anche in ottica pausa perché lavorare due settimane con una sconfitta che sarebbe stata immeritata, sul groppone, non sarebbe stata la miglior atmosfera. Siamo felici di poter lavorare con un minimo di positività in più, un minimo perché sempre lì sotto siamo.

Vanoli? Gliel’ho detto, non vedevo l’ora che qualcuno lo prendesse, così facendo due calcoli poi toccava a me (ride ndr). A Paolo ci lega l’esperienza insieme in Nazionale, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ci siamo incontrati a Venezia quando allenavo la Spal. E’ stato bello rivedersi. Lo ricordo con affetto, lo vedo diventare un allenatore sempre più bravo, cerco di prendere spunto anche da lui per come fa il suo lavoro".