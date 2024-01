Gli esterni "alternativi": Stengs e Ngonge davanti a tutti. E occhio al fattore Serie A

La pista che porta a Beste sembra quella più percorribile per la Fiorentina, ma il mercato nasconde sempre le sue insidie e per questo la società viola - scrive il Corriere dello Sport - ha preparato una lista di valide alternative. Si parla sempre di esterni, reparto in cui Italiano necessita di maggiori rinforzi considerando l'infortunio di Nico Gonzalez e lo scarso rendimento degli altri.

I nomi da tenere sott'occhio sono sempre quelli: Ngonge del Verona e Stengs del Feyenoord. Duttili tatticamente, entrambi sono capaci di giocare sia come esterni d'attacco che come trequartisti dietro la punta. Una caratteristiche che permetterebbe a Italiano di utilizzare anche come vice-Bonaventura, visto che Barak fatica ancora a rientrare in forma dopo i problemi di salute patiti ad agosto. Tornando ai due obiettivi di mercato, occhio anche al fattore campionato: un giocatore che conosce già la Serie A come Ngonge potrebbe rispondere meglio alle esigenze immediate della Fiorentina.