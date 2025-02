Si è appena concluso l'anticipo di Serie A del venerdì sera tra Como e Juventus, con i bianconeri che vincono per 2-1 sulle rive del lago.

La cronaca della gara

La Juventus sblocca la gara al 34' con Kolo Mouani, che, lanciato dall'ex giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez, elude i diretti marcatori con un doppio passo e poi scaraventa il pallone in porta. I padroni di casa trovano il pareggio al 45' con il colpo di testa Diao su assist di un altro ex viola, ovvero Patrick Cutrone. Nel finale del secondo tempo, all'89', episodio chiave della gara: fallo del portiere del Como Butez su Gatti, l'arbitro indica il dischetto e Kolo Muani sigla il calcio di rigore che sancisce il definitivo raddoppio. Da segnalare l'ingresso al 64' dell'ex esterno viola Ikone per i lariani, senza però creare niente di consistente.

Come cambia la classifica

La Juventus allenata da Thiago Motta supera così la Fiorentina di una lunghezza andando a quota 43, mentre il Como guidato da Fabregas resta a 22.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 54, Inter 51, Atalanta 47, Juventus 43, Fiorentina 42, Lazio 42, Bologna 37, Milan 35, Roma 31, Udinese 29, Torino 27, Genoa 26, Verona 23, Lecce 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.



*= una partita in meno