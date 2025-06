Niente Fiorentina e (di nuovo) niente Italia: Farioli è pronto a intraprendere una nuova avventura all'estero

Non sarà neanche questa la volta buona per vedere Francesco Farioli in Serie A. L'ex tecnico dell'Ajax, accostato anche alla Fiorentina prima che i viola scegliessero Pioli, è infatti pronto a intraprendere una nuova avventura all'estero.

Dall'Olanda al Portogallo

In particolare, riporta Gianluca Di Marzio, è il Porto a corteggiarlo in maniera importante. I contatti tra le parti vanno avanti ormai da mesi, addirittura da quando a gennaio Farioli sembrava poter lasciare l'Ajax. Poi il tecnico toscano decise di rimanere ad Amasterdam, ma oggi i tempi sembrano maturi per vederlo approdare sulla panchina del club portoghese.