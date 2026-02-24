Cinquini: "Paratici ha portato tranquillità a tutti, da Kean al magazziniere. Ecco cosa deve fare adesso la Fiorentina"
Fabio Paratici. Foto: Fiorentinanews.com
L'ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Sportiva, parlando della squadra viola, del momento che sta vivendo e di alcuni singoli.
Sulla Fiorentina
“La Fiorentina viene da tre vittorie consecutive, ha messo in posizione scomode Verona e Pisa. 15 punti in 12 partite sono tantissimi da recuperare. E poi con una vittoria soffertissima ha agganciato Lecce e Cremonese. Psicologicamente conta tantissimo”.
Sulla dirigenza
“Ora serve dare continuità ai risultati. Facciamo molto bene con le grandi e fatica con le piccole. Con le big scatta qualcosa. Credo che Paratici abbia portato tranquillità all'ambiente con la sua esperienza: da Kean al magazziniere. E' un anno travagliato, ma una figura come lui dà stabilità e certezze”.
