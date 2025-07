Il motivo principale che ha portato Kospo a rompere col Barcellona per venire alla Fiorentina

Continua a far discutere in casa Barcellona la notizia del passaggio di Eman Kospo dal club blaugrana alla Fiorentina.

Il motivo della rottura

Ma perché si è arrivati alla rottura tra il giocatore e il Barça? In queste ore è emerso il particolare che la mancata convocazione da parte del tecnico Hans Flick per la pre-stagione estiva è uno dei motivi principali che hanno portato Kospo a lasciare la Catalogna. Contestualmente immaginiamo che sia stato rassicurato in questo senso anche dai dirigenti viola: in Primavera sì, ma fino a un certo punto insomma.

Ufficializzazione

Nelle prossime ore saranno ultimati tutti gli adempimenti burocratici per il suo trasferimento e verrà ufficializzato il suo arrivo alla Fiorentina per 400 mila euro e una percentuale sulla futura, eventuale, rivendita.