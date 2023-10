Italia Viva non rompe sul Padovani. Dieci milioni per l'impianto, ma alle strutture temporanee dovrà pensarci la Fiorentina

Italia Viva non farà mancare il suo appoggio alla maggioranza sul documento di bilancio che andrà in commissione domani e in consiglio comunale lunedì della prossima settimana. E nel testo è compresa la delibera per il rifacimento dello stadio Padovani per il quale sono previsti 5 milioni a bilancio nel 2023 e altrettanti nel 2024. Si prevede la realizzazione di una tribuna che abbia una capienza da sette mila persone. A riportare la notizia stamani è il quotidiano La Nazione.

Con questi numeri l'impianto, ovviamente, non sarebbe omologabile per farci giocare la Fiorentina in Serie A. Se il club viola dovesse scegliere il Padovani durante i lavori al Franchi, dovrebbe ampliare con strutture temporanee le proprie tribune, e dovrebbe farlo a proprie spese.