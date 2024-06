Gugnali: "Scaloni conosce bene Nico Gonzalez e lo ha sempre tenuto in considerazione. Non sempre si mette in mostra, però..."

A Sportitalia ha presentato l'Argentina in vista della prossima Copa America Claudio Gugnali, che da tanti anni lavora nella Federazione argentina in diverse vesti. Oggi allena una Nazionale “parallela” all’Under 23 diretta da Mascherano: l’Under 20 “del Ascenso”, che riguarda cioè i giocatori delle categorie inferiori alla Primera Division. Queste le sue parole sull'attaccante viola Nico Gonzalez:

“È un giocatore utile, che sa coprire più posizioni in campo. Scaloni lo conosce bene e lo ha sempre tenuto in considerazione. Uno di quei giocatori che magari non si mettono sempre in mostra, ma che con l’applicazione sono sempre utili. Molto completo, è abile anche nel gioco aereo".