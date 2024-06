Fiorentina-Atalanta: C'è il doppio intrigo di mercato

Le strade di Fiorentina e Atalanta si stanno spesso incrociando in questo mercato estivo. C'è di più: su La Gazzetta dello Sport si parla di doppio intrigo tra queste due squadre.

Zaniolo di ritorno

I nomi in questione sono quelli di Nicolò Zaniolo, di ritorno in Italia dopo esperienze non certo indimenticabili al Galatasaray e all'Aston Villa, e di Valentin Carboni.

L'alta richiesta dell'Inter per Carboni

Quest'ultimo è stato valorizzato al Monza dal neo tecnico viola, Raffaele Palladino, ma è di proprietà dell'Inter. Ora lo stesso Palladino lo vorrebbe a Firenze. Valutazione dei nerazzurri? Alta, siamo intorno ai trenta milioni di euro.