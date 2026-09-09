Vlahovic deferito dopo lo scontro con Skriniar. E il Besiktas attacca la Federazione turca

Una vicenda che si porta dietro degli strascichi inevitabili. Mentre la Fiorentina boccheggiava nelle prime tre giornate di Serie A un suo ex attaccante, Dusan Vlahovic, si rendeva subito protagonista in Turchia. Con i gol ma non solo: il serbo, infatti, è finito al centro di uno scontro con Skriniar durante la sfida tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e Fenerbahce.

Deferito

Una rissa sfiorata, con spintoni e mani sul viso e gli inevitabili cartellini gialli mostrati ad entrambi. Inoltre, è arrivato un deferimento arrivato da parte della federazione turca nei confronti di Vlahovic.

Attacco alla Federazione

Un provvedimento nei confronti del quale il Besiktas ha emesso un comunicato in difesa del proprio attaccante: “Il deferimento - si legge in sintesi - costituisce una dimostrazione concreta di quanto il calcio turco sia gestito lontano dai principi di giustizia e uguaglianza. E' inaccettabile che Vlahovic sia stato deferito dalla commissione disciplinare mentre il calciatore della squadra avversaria (Skriniar, ndr) non lo sia stato”.