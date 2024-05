Tre gare che valgono VENTI milioni per la Fiorentina

La Conference League, per introiti economici, resta davvero lontana dalla Champions League, ma anche dall'Europa League, ma vale comunque la pena, anche da questo punto di vista, vincerla.

Cinque milioni in più per chi vince

Il doppio confronto contro il Bruges mette in palio 3 milioni di euro, quelli che verrebbero incassati per l'accesso alla finalissima di Atene. Chi vince la competizione però ne aggiunge altri 2.

Il conto per la Fiorentina

Per quanto riguarda la Fiorentina questa somma di cinque milioni andrebbe ad aggiungersi ai 13,23 già certi e così ripartiti: 1,34 per il ranking storico, 9,29 per i risultati sportivi e 2,6 di market pool. Il club viola raggiungerebbe dunque un totale vicino ai 20 milioni di euro complessivi che verrebbero messi a bilancio.

A riportare la notizia è stamani La Nazione.