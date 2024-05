Tedesco mette in guardia la Fiorentina: "Il Bruges ha talenti e vince tutte le partite, sarà uno scontro spettacolare"

CT del Belgio e anche dichiarato simpatizzante della Fiorentina, Domenico Tedesco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla anche della sfida di Conference League che vedrà contrapposta la squadra viola al Bruges.

“Bruges ha talenti e un impianto solido”

"Una squadra che ha cambiato allenatore da poco (si riferisce alla formazione belga ndr), che giocava bene già prima ma ora vince tutte le partite. Ha talento nei singoli e un impianto solido, sarà uno scontro spettacolare".

“Mi piace il calcio italiano”

Un futuro in Italia per lui? Ipotesi da non escludere: "Ora sono concentratissimo sull'Europeo, tutto dipende dalle situazioni. Non nascondo perà che mi piace il calcio italiano e che ci sono cresciuto".