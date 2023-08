Il trequartista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ha parlato con DAZN al termine della gara pareggiata contro il Lecce per 2-2.

“Penso che non riusciamo ancora per novanta minuti il nostro calcio - ha detto - Ma è normale perché ci vogliono almeno quattro partite per arrivare al massimo. Abbiamo perso qualche pallone, abbiamo concesso due tiri al Lecce e hanno fatto due gol. Con più intensità nelle gambe, cresceremo”.

E poi: “Quando si va in campo si prepara una partita alla volta. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, ora dobbiamo tenere la stessa intensità per tutti i novanta minuti”-

Infine: "Penso che ci siamo rinforzati sicuramente, con Arthur che riesce a far uscire bene la palla da dietro. Con Nzola teniamo qualche pallone in più, Beltran una bella alternativa, c'è più qualità e possiamo fare meglio dell'anno scorso. Si vede che Lucas ha ritmo, quando prenderà bene i tempi di gioco potrà fare la sua parte".