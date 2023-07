Italiano ha ribadito le sue priorità nell'ultimo summit di mercato al Viola Park. Intoppo attaccante?

Si è tenuto martedì l'ultimo summit di mercato in casa Fiorentina tra il mister Vincenzo Italiano e i dirigenti viola. In questo incontro il tecnico gigliato ha ribadito le sue priorità sul mercato, dopo l'arrivo di Parisi: un portiere, un mediano (al posto del partente Amrabat) e un centravanti, oltre al possibile nuovo difensore centrale mancino.

Garanzie che la società viola aveva già promesso a Italiano nell'incontro di inizio stagione, nonostante per l'attaccante ci possa essere qualche intoppo. Per Jovic e Cabral non sono arrivate proposte concrete, mentre Dia e Fullkrug non costano poco. Se là davanti ci sarà un innesto, questo potrebbe arrivare solo ad agosto.