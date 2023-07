Fiorentina, per Dia ora o mai più. E sull'alternativa tedesca si fanno avanti le pretendenti

Mancano sei giorni alla scadenza della clausola rescissoria presente nel contratto di Boulaye Dia con la Salernitana: chiunque porti 25 milioni a Iervolino per l'attaccante, se lo aggiudica. La Fiorentina ancora non affonda il colpo, riflette mentre il tempo stringe. Tra una settimana, se nessuno avrà portato la somma ai dirigenti granata, le pretendenti molto probabilmente dovranno alzare la posta in gioco per Dia che, altrimenti, rimarrà a Salerno.

Un'attesa che continua. Intanto la Fiorentina tiene aperto il canale che porta all'attaccante del Werder Brema Niclas Fullkrug, per il quale il club tedesco ha rifiutato un'offerta da 10 milioni più bonus. Intanto hanno chiesto informazioni per lui anche Bayer Leverkusen e Atalanta. Sull'attaccante tedesco non ci sono grossi limiti di tempo, ma già diverse pretendenti e il prezzo potrebbe lievitare. Dia, Fullkrug o si virerà totalmente su altro? Decisione a breve. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.