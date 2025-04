Altro trofeo per le giovanili della Fiorentina. Grande vittoria in finale ai rigori contro la Juventus

Altro torneo in bacheca per le giovanili della Fiorentina, con la categoria Pulcini dei viola che si è aggiudicata l'ottavo Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme-Memorial Pasquale Gallo, in ricordo appunto del giovane. Il trofeo si è tenuto tra lo stadio Guido d'Ippolito e lo stadio Gianni Renda e hanno partecipato ben 64 squadre provenienti da tutta Italia, che per tre giorni si sono sfidate all'insegna dello sport e del rispetto reciproco.

La Fiorentina è alla prima partecipazione della compagine giovanile viola. I baby toscani hanno battuto in finale i pari età della Juventus conquistando così il Memorial. Vittoria sofferta e giunta solo ai calci di rigore contro i bianconeri. Decisive due parate dal giovane portiere viola Vadi, poi eletto come miglior portiere del torneo. Lo scrive lacnews.it.