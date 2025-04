Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Fiorentina e del futuro di alcuni giocatori viola. Queste le sue dichiarazioni:

"Sta prendendo sempre più corpo anche il progetto Fiorentina. La società viola vuole mettere dei punti fermi in vista della prossima stagione e ripartire con una base solida per continuare la sua crescita. Uno dei leader è sicuramente De Gea. Il portiere spagnolo ha dato sicurezza al reparto e ha contribuito alla crescita anche sul piano della personalità. Il suo contratto scade a giugno ma c’è la possibilità di far scattare in maniera unilaterale un’opzione anche per il prossimo anno. La Fiorentina vuole che diventi uno dei simboli del futuro, lui intende restare e questo è un grande punto di partenza. La società è pronta a fargli un’offerta pluriennale, ovviamente al meglio delle proprie possibilità come tetto di ingaggio. Ma la scelta di De Gea non è certo economica. La Fiorentina è la sua priorità, è chiaro che una vittoria in Conference o magari un piazzamento migliore in campionato rispetto all’anno scorso sarebbero un’ulteriore spinta a chiudere positivamente la questione.

Non è finita qua perché la società viola ha intenzione di inserire nell’organico al fianco dei vari Kean (clausola permettendo), Gosens, Fagioli e Gudmundsson, un altro giocatore di spessore internazionale. Non è un caso che la Fiorentina indirettamente abbia sondato il terreno per Tomas Muller. Che sia a centrocampo o in difesa i viola puntano a fare un colpo del genere. Presto poi verranno definite le situazioni dei prestiti riguardanti Colpanj, Adli e Cataldi. Di sicuro in attacco arriverà anche un altro giocatore per avere un’alternativa al centravanti titolare. E una delle idee è sicuramente Shpendi del Cesena, su cui la Fiorentina si era già mossa la scorsa estate".