Un riscatto mai in discussione, ma a Gosens adesso manca davvero poco per diventare definitivamente della Fiorentina. I dettagli

L'edizione odierna de La Nazione analizza la situazione che riguarda il possibile riscatto di Robin Gosens, con il tedesco che è arrivato alla Fiorentina dall'Union Berlino in prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze.

Oggi Gosens sarà titolare dal primo minuto, poi gli mancheranno solo altre due presenze da almeno 45 minuti da qui a fine stagione per far scattare il riscatto obbligatorio da 7,5 milioni da parte della Fiorentina. Ma la sua permanenza in viola non è mai stata in discussione.