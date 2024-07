Corriere dello Sport-Stadio: Lucca, stretta finale

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Yes we Kean". Sottotitolo: "Moise è al Viola Park Lucca, stretta finale".

Pagina 6

Sul mercato è l'apertura di oggi: "Fiorentina prima Lucca poi il mediano". Sottotitolo: "Assalto all’attaccante dell’Udinese: se le richieste saranno ancora di 20 milioni si cambierà obiettivo Quindi si sceglierà tra Vranckx e Thorstvedt". In taglio basso: "Ikoné cerca un’altra occasione".

Pagina 7

Intanto c'è il raduno: "Palladino, si parte Kean l’unica novità". Sottotitolo: "Visite, firma fino al 2029, poi campo per l’ex Juve Con lui Brekalo, Sabiri e tanti giovani da valutare". Di spalla infine: "Nove esuberi al via. Kouame 'sacrificabile'".