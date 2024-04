Vittoria, di misura, ottenuta dalla Juventus contro la Fiorentina. Ma la formazione viola è andata vicina nel secondo tempo a portare a casa un risultato positivo da Torino. Anche questo fatto ha portato l'ex calciatore, Antonio Cassano, a fare pesanti critiche al tecnico bianconero, Massimiliano Allegri.

“Allegri prende in giro 12 milioni di tifosi”

“La Juve gioca male - ha detto Cassano alla Domenica Sportiva - gioca da tre anni alla carlona e non ha un senso. il problema grande è che Allegri, facendo così e dicendo che la sua squadra deve arrivare quarta, prende in giro 12 milioni di tifosi”.

“Italiano sta facendo bene ma…”

E poi: "Allegri, a differenza di altri allenatori, non si è mai evoluto. Thiago Motta sta facendo bene così come Italiano, però la Juve in questo momento ha bisogno di un tecnico di spessore“.

“La Juventus non riesce a fare tre passaggi di fila”

E infine: “La formazione bianconera ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni per prendere gente come Bremer e Vlahovic ma non riesce a fare tre passaggi di fila”.