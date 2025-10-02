Anche a Valencia si sono accorti di quello che sapevamo già su Beltran

Il Valencia viene da una sconfitta interna in campionato che ha lasciato segni. Lucas Beltran, arrivato all'ultimo tuffo in prestito da parte della Fiorentina, ha provato a mettercela tutta per cercare di non far uscire la squadra sconfitta dal campo, ma non ha inciso laddove conta veramente, ovvero in zona-gol.

“Ben lontano dall'essere un punto di riferimento offensivo”

Anche in Spagna si sono accorti in pratica di quello che già sapevamo da tempo. Scrive Superdeporte su di lui: “Lucas Beltrán trasuda grinta, voglia di dare il suo contributo e mobilità, ma è ben lontano dall'essere un punto di riferimento come numero 9”.

Tutto fuorché centravanti

Insomma chiedetegli quello che volete ma non pensate che sia un centravanti, anche se proprio per fare questo ruolo era stato preso dal club viola nell'estate del 2023.