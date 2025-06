La Nazione: Dzeko & Friends

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sui movimenti di mercato della Fiorentina.

Prima pagina

In prima pagina del QS de La Nazione scrive: “Dzeko & Friends, manovre viola" e in sottotitolo: “Aspettando Pioli il mercato piano piano si muove”

Pagina 2

Nelle pagine interne La Nazione dedica pagina 2 e 3 alla Fiorentina. Nella notizia in apertura si legge: “Doti da leader e rapidità di pensiero, la nuova squadra nasce al centro. Bennacer resta in cima alla lista, Ricci e Asllani alternative possibili”, mentre di taglio due inserti: “Dzeko, usato sicuro. Il perfetto vice Kean” e “Milinkovic-Savic dieci anni dopo…”.

Pagina 3

A pagina 3 invece si apre con: “Tutti gli uomini di Pioli, tra conferme e volti noti”. Nel sottotitolo, invece: “L'allenatore sarebbe orientato a non inserire la figura del Club Manager. Dal ruolo del figlio Gianmarco a quello di Vulcano, ora diventato il secondo”. Di spalla, per la sua rubrica Rock & gol, Benedetto Ferrara titola: “Serve un vero gioco, meno l'equilibratore” e nel sottotitolo: “L'arrivo di Pioli garantisce il salto per puntare all'Europa vera”. Nelle notizie di taglio spazio al caso Biraghi: “Il Torino ha deciso di riscattare Biraghi. Si sposta la data per le risoluzioni al 22”. Infine, nel riquadro inferiore: “Gud e le sue sorelle”