Giuntoli: "Se prendi 3 o 4 gol vuol dire che hai perso equilibrio, due partite sotto livello. Vlahovic in panchina? Non ha senso parlare di singoli..."

In casa Juve si discute della posizione di Thiago Motta ma il ds Giuntoli a Dazn lo conferma così:

"Da queste situazioni molto delicate ne usciamo sempre con l’aiuto di tutti e tutti insieme. Veniamo da due partite sotto livello, stavolta non c’è stata una reazione dopo una brutta partita ma sono venuto a ribadire la voglia di risolvere tutti insieme i problemi che abbiamo. Prendere 4 e 3 gol vuol dire che la squadra ha perso equilibrio per cui c’è da capire tutti insieme come rimettere a posto la situazione.

Vlahovic in panchina 90 minuti? Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di insieme ed uscirne tutti insieme. Dobbiamo ragionare con calma di quello che ci sta succedendo".