Nell'anticipo delle 12:30 l'Atalanta allo stadio Maradona ferma il Napoli capolista vincendo per 3-0.

La cronaca della gara

L'Atalanta apre le danze dopo dieci minuti con Lookman, il quale dopo una spizzata di testa di De Ketelaere in area fulmina Meret con una conclusione che vale l'1-0. Al 31' arriva il raddoppio della 'Dea': cambio di gioco di De Ketelaere per Lookman che con un gran tiro da lontano sigla il 2-0.

Nella ripresa il Napoli prova a cercare il pareggio ma non si rivela mai concreto nell'area avversaria. In pieno recupero arriva poi il tris per gli orobici: cross di Bellanova e piattone di Retegui a sancire la vittoria per i suoi.

Come cambia la classifica

Con questo trionfo la squadra allenata da Gasperini sale momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 22, staccando quindi anche la Fiorentina, e a ridosso al Napoli guidato da Conte che resta primo in classifica a 25.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Atalanta 22, Juventus 21, Inter 21, Fiorentina 19, Lazio 19, Milan 17, Udinese 16, Bologna 15, Torino 14, Roma 13, Empoli 11, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8, Genoa 6.