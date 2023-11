Nell'undici ideale della Campania in Serie A svettano ben tre calciatori della Fiorentina e due prodotti del vivaio viola. FOTO

'Una formazione esperta in difesa e nella propria punta di diamante, ma senza trascurare i giovani e il talento sulla trequarti . Ecco la formazione che la Campania potrebbe schierare in Serie A'. Questo il commento di Transfermarkt che propone la top 11 dei calciatori nati nella regione campana sul proprio profilo Instagram, formazione in cui ci sono ben tre calciatori della Fiorentina.

Tra i pali ecco Pietro Terracciano, sulla corsia mancina c'è Fabiano Parisi e in mezzo al campo, in cabina di regia, Rolando Mandragora. Nel tridente ecco Giuseppe Caso, calciatore classe ‘98 cresciuto nel vivaio della Fiorentina prima di riuscire ad approdare in Serie A con Genoa prima e Frosinone poi. In difesa c’è anche Danilo D'Ambrosio del Monza, altro calciatore cresciuto nelle giovanili gigliate prima di esplodere con la maglia Torino e affermarsi con l'Inter.

Ecco di seguito la squadra completa della Campania: