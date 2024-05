Nonostante non lo sia formalmente, ma quella di Atene ha molto l'aura dell'ultima recita della stagione (e del ciclo triennale): un ‘ultimo’ appuntamento concreto, visto che a Bergamo poi sarà passerella per entrambe le squadre. La Nazione sottolinea la grossa mole di volti incerti in vista della prossima stagione. A partire da Bonaventura, il più determinante di quelli in scadenza a giugno.

Ci sono poi profili di più specie: dai prestiti ‘poco utili alla causa’, come Belotti e Faraoni, ad Arthur, Lopez, Castrovilli e Infantino. E poi coloro che nicchiano sul rinnovo come Quarta (2025), le opzioni da valutare su Duncan e Kouame (2024) o le operazioni malriuscite alla Ikoné, Nzola e Christensen. Quasi una rosa intera potenzialmente in dubbio, per un'estate che si annuncia a dir poco rovente sul mercato.