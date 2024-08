Galloppa: "Volevamo far bene dopo lo schiaffo in Supercoppa. Fortini piace molto a Palladino ma con i grandi è tutto diverso"

Questo pomeriggio l’allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa, dopo il poker rifilato al Verona, ha parlato ai media presenti al Viola Park. Questo un estratto delle sue parole:

“Siamo contenti, venivamo da questo schiaffo della Supercoppa che ci ha fatto male sia come prestazione che come risultato. Oggi abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, un po per caratteristiche un po’ per necessità, e la squadra ha risposto benissimo. Sono contento di come ha giocato la prima mezzora, che è stata ottima er come l’avevamo preparata. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi per la buona partita”.

“Peccato per il calo nel primo tempo. La ripresa è stata equilibrata”

Ha aggiunto: “Il risultato ti ripaga per quello che fai, ed infatti speravo di alzare la Supercoppa anche per questo motivo. In campionato abbiamo il nostro obiettivo: vogliamo stupire noi stessi e provare a fare un campionato da protagonisti. Sono convinto che al completo possiamo dire la nostra quest’anno. Il calo nel primo tempo è stato frutto dell’ingenuita per la quale abbiamo subito gol. Gli avversari hanno alzato l pressioni e noi siamo stati ingenui a concedere l’opportunità di segnare. Mentalmente è cambiata totalmente la partita per i ragazzi, e sul finale del primo tempo abbiamo poi faticato un po’. La ripresa è stata equilibrata, con una gestione del gioco che ci ha permesso di creare tantissime situazioni.

“Ecco perchè ho sostituito Balbo”

Ha poi parlato di Balbo, polemico dopo la sostituzione oggi: “Luis si è arrabbiato molto perchè l’ho sostituito, però vuol dire che sta bene. Il dottore mi aveva detto di sostituirlo perchè nel ultimi giorni aveva avuto un mezzo svenimento e per questo per sicurezza ho preferito toglierlo prima della fine”.

“Attacco a disposizione di livello alto. Le gerarchie tra i pali devono essere decise”

Qualche parola anche per gli attaccanti: “Ho un parco attaccanti di alto livello. Oggi abbiamo provato a giocare con tre punte e un trequartista, perchè per caratteristiche probabilmente rendono di piu schierati con questo modulo. E’ un aspetto che vogliamo tenerci come arma in piu, e mi auguro che un qualsiasi di loro possa diventare capocannoniere. La gerarchia tra i portieri? Quest’anno ho a disposizione tre portieri e credo che siano fortissimi tutti. Non è facile gestirlo perche sono tutti potenziali giocatori, ma terrò conto di tutto per rendere decisioni sul poritere. Non so quanto sia giusto fare una domenica a testa, ma sono sicuro che ognuno di loro avrò il suo percorso”.

“E' difficile con la prima squadra, ma sono convinto che Fortini esordirà”

Ha poi commentato l’exploit di Fortini con la prima squadra di Palladino: “Lo scalino è grande ma credo che lui abbia fatto un ottimo ritiro, mettendosi in luce anche durante la tournée in Inghilterra. Parlando anche con il mister mi ha confessato di essere molto contento di lui, ma sappiamo quanto sia difficile esprimersi tra i grandi. Sopratutto quando ci sono pressioni come quelle che sta vivendo la squadra adesso non è facile far esordire un giovane però secondo me il suo esordio ufficiale, almeno potenzialmente, credo sia vicino”.