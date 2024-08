Bocci: "Adli non mi piace, per caratteristiche è simile ad Arthur. Gudmundsson non potrà fare tutto da solo"

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina, a meno di 4 giorni dalla fine del calciomercato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Adli è un giocatore che ha caratteristiche diverse da quelle che servono a questa Fiorentina, somiglia molto ad Arthur. Non di mendichiamoci però che il brasiliano ci è nato in quel ruolo, lui è stato adattato da Pioli che non sapeva dove schierarlo. Venne impegnato come regista quando si infortunò Bennacer: è però un giocatore abbastanza statico, che fa girare il pallone con passaggi orizzontali. Tra i due preferisco l’ex Juve, anche se per qualità a questo punto rivaluterei Veretout: è quel centrocampista box to box che manca come il pane a questo squadra. Per quale motivo la dirigenza viola vorrebbe proporre una mediana composta da lui ed Amrabat?”.

“Gudmundsson è forte ma non ci si può aspettare che cambi il volto alla squadra da solo"

Ha anche aggiunto: “Quando rientra Gudmundsson chiaramente l’islandese non farà miracoli, servirà che qualcuno lo metta in moto negli ultimi 25 metri di campo: lui è bravo a dribblare e a trovare la giocata ma non è che può prendersi la palla a meta campo e poi scartare mezza squadra avversaria. Le proteste dei tifosi? Il tifo viola si aspetta quello che ci aspettiamo anche noi: ovvero che la squadra sia ststemata”.

“Kean ha bisogno di un vice, Beltran non puo esserlo. Barak e Colpani..”

Ha poi concluso: “Alla Fiorentina manca ancora un difensore, forse la prima necessitò, ma anche un forte centrocampista. E molto probabilmente anche un vice Kean, anche ieri è apparso molto stanco l’ex Juve. Dovremo infine trovare una posizione a giocatori come Beltran, che secondo me è troppo leggero per fare il centravanti, e Barak, che ancora non ho capito quali ruoli potrebbe ricoprire nella Fiorentina di Palladino. riuscendo a trovargli la giusta collocazione. Ieri la prestazione è stata deludente. Forse la Fiorentina dovrebbe invitarlo a trovare un'altra sistemazione. Certo, Colpani è entrato e ha fatto peggio. Ma Colpani ha dalla sua anche la scusa dell’ambientamento".