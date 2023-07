FOTO: "Vieni a Parigi e ti tagliamo tre dita", i tifosi del PSG danno il loro 'benvenuto' a Vlahovic

Non tira una grandissima aria per l'ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il giocatore sembra essere in procinto di trasferirsi al PSG in Francia, ma c'è una frangia di tifosi che non vede di buon occhio il suo acquisto.

"Vlahovic vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita. Questo il messaggio che gli hanno inviato gli ultras della formazione della Capitale attraverso uno striscione.

Il riferimento è a una foto che l'attaccante serbo fece con una maglia con il disegno del Kosovo annesso alla Serbia mostrando le tre dita, simbolo della "vittoria serba" e anche esultanza a cui viene attribuito un significato ultranazionalista, utilizzato da frange neonaziste.