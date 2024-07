L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, torna a parlare del passaggio di Raffaele Palladino alla Fiorentina.

“Orgoglioso, ha scelto le coppe”

“Dispiaciuto per la sua partenza? Il contrario, sono orgoglioso - sono le parole di Galliani - Raffaele ha scelto una squadra che gioca le coppe europee ed è stata una decisione legittima, io l'ho corteggiato e sperato che rimanesse ma i rapporti restano affettuosissimi. Si è comportato bene con noi, poteva andarsene un anno fa e invece ha rispettato la parola data a me e Berlusconi”.

“Quello che non capita in un mese…”

Su Colpani invece spiega: “Non dico né che si muoverà né che non si muoverà. Faccio mercato da 50 anni, quello che non capita in un mese, succede in un minuto”.