Fiorentina avanti tutta per Colpani, ma il Monza alza il tiro. Il prestito con riscatto? Costerebbe di più

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, gioca a nascondino per Andrea Colpani. Nella giornata di ieri ha prima detto di non trattare il centrocampista con la Fiorentina né nessun'altra squadra, poi però ha anche aggiunto la classica frase che tiene aperte porte e portoni: “Da qui alla fine di agosto, che finisce il mercato, può succedere sempre di tutto”.

La trattativa

E su La Nazione stamani si legge che nelle ultime 48 ore quando i dirigenti viola si sono seduti al tavolo del club lombardo con l’intenzione di valutare più soluzioni per arrivare a prendere il giocatore.

Il prestito con riscatto costa di più

Il prezzo di acquisto a titolo definitivo è di 20 milioni di euro, ma la Fiorentina vorrebbe prendere in considerazione anche l’opportunità di realizzare un prestito con un diritto di riscatto da far valere alla fine della prossima stagione. Dal canto suo il Monza è sì è detto disponibile a sottoscrivere anche un prestito oneroso (un paio di milioni), ma allo stesso tempo viene confermato il riscatto all’intera cifra considerata, ovvero 20 milioni (per un totale dunque di 22 milioni).