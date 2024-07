Galliani gioca a nascondino: "Non c'è alcuna trattativa con la Fiorentina per Colpani. Ma da qui a fine agosto..."

Andrea Colpani è destinato ad essere un uomo-mercato nel corso di questa estate. Di lui se ne parla già molto anche in ottica Fiorentina.

“Nessuna trattativa con la Fiorentina"

Nel frattempo l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha provato a smentire ogni tipo di trattativa coi viola per il giocatore: “Non c'è nessuna trattativa in corso con la Fiorentina per Colpani, questa è la realtà. Con nessuna squadra. Poi da qui a fine agosto vedremo come andrà a finire”.

E Nesta fa da eco

Gli ha fatto in un certo senso eco il nuovo tecnico biancorosso, Alessandro Nesta, dicendo: "Del mercato non me ne occupo io, per oggi è ancora un nostro giocatore”.