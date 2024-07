Il prossimo acquisto sarà finanziariamente pesante per la Fiorentina. E c'è l'identikit perfetto per questa operazione...

Il prossimo acquisto della Fiorentina, sarà, in ogni caso finanziariamente pesante. La notizia viene riportata stamani da La Nazione.

Da qui la spiegazione dei tempi lunghi inanellati dalle trattative in corso. Tempi che sono necessari per cercare (con cessioni di peso) introiti da utilizzare e ammotizzare al meglio gli acquisti nel mirino.

L'identikit perfetto

Andrea Colpani s’incastra alla perfezione in questo contesto per diverse ragioni. Innanzitutto per il valore. Il giocatore ha un quotazione importante (20 milioni) ma che è comunque in linea con il tipo di investimento che la Fiorentina può fare. E poi il Monza avrebbe aperto alla possibilità di un prestito oneroso (con riscatto).

Il rapporto con l'allenatore

Poi c'è il rapporto con Palladino. L’allenatore lo ha avuto nel suo Monza dove è stato un punto di riferimento importante e prezioso sia nello spogliatoio che in campo dove può garantire diverse soluzioni.

Infine: i viola erano su Colpani anche nei giorni della trattativa per Zaniolo.