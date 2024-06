Clamoroso in casa Lazio: troppe tensioni con Lotito e Tudor lascia. I candidati in corsa per la panchina biancoceleste

Rottura con Lotito: Tudor dice addio alla Lazio

Dopo giorni di speculazioni, voci e dichiarazioni di facciata da parte del presidente Lotito è arrivato il verdetto definitivo sul futuro della panchina della Lazio: Igor Tudor non sarà l’allenatore dei biancocelesti nella prossima stagione. Come svelato da Afredo Pedullà, il tecnico croato sarebbe pronto a farsi da parte e a dimettersi: troppe tensioni e troppe differenze di vedute sul mercato e sul progetto con la società per continuare e andare avanti senza troppa convinzione.

Baroni e Klose in corsa per la sostituzione

Ecco che dunque appare ormai inevitabile la separazione tra il club capitolino e l’ex allenatore di Marsiglia e Verona, che dovrebbe sfociare nella risoluzione del contratto. Partirà adesso la ricerca per il nuovo allenatore della Lazio, con il nome di Baroni che circolava già da qualche giorno ma potrebbe non essere l’unico: anche Klose sarebbe in corsa.