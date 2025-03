Cataldi: "Ogni partita è una nuova opportunità, siamo qui per passare il turno. Punizioni? Non c'è una gerarchia"

In vista della gara di domani contro il Panathinaikos, il calciatore della Fiorentina Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa: “Questi periodi si affrontano in maniera positiva. Sono abituato a mettere da parte determinati momenti, che siano dopo una vittoria o una sconfitta, tanto pochi giorni dopo c'è un'altra partita. Ci vuole positività, vedo sempre un'opportunità nella gara che viene. Sicuramente la vittoria contro il Lecce ci ha dato più carica, ma domani ce n'è un'altra altrettanto importante”.

“Punizioni? Non abbiamo una gerarchia, chi se la sente batte”

E aggiunge: “Siamo venuti qua per cercare di vincere la partita, per portare a casa questo turno. Punizioni? Non abbiamo una gerarchia, in base a come ci sentiamo lì per lì ci sono tanti ragazzi che le calciano bene. Tra me, Mandragora, Gudmundsson… vediamo chi se la sente. Chi si sente pronto e convinto di buttarla dentro, sicuramente la batterà”.