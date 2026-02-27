La transenna della discordia. Una gestione del "traffico" di Viale Manfredo Fanti rivedibile prima di Fiorentina-Jagiellonia - FOTO FN

Una scelta sulla gestione del traffico pedonale di fronte alla tribuna dello Stadio Artemio Franchi prima di Fiorentina-Jagiellonia che ha stupito i molti tifosi di passaggio.

Una gestione bizzarra

In questi anni di Conference League, per motivi di sicurezza, sono stati spesso chiusi vari tratti del Viale Manfredo Fanti, con i tifosi costretti a fare il giro “da dietro”, passando per Via San Gervasio. Spesso, infatti, una fila di transenne veniva posizionate poco dopo il Bar Marisa e una poco dopo il negozio della Fiorentina. Ieri, però, una novità: invece che chiudere un tratto di viale con una doppia transennatura, il blocco era formato da una sola fila di transenne messo in corrispondenza del civico 37, a fianco del Bar Marisa.

Una fila unica di transenne

In questo modo i tifosi che arrivavano da una parte o dall'altra si trovavano alla transenna chiedendo spiegazioni, ma venendo respinti dagli steward che li invitavano a fare il “giro largo” (tranne che per i residenti o addetti ai lavori per il match). Una chiusura che quindi riguardava non un pezzo di strada preciso, ma solo i venti centimetri occupati dalle transenne. Ovviamente un metodo per diminuire la presenza di tifosi in quel tratto di strada, ma in molti si sono stupiti della mancanza di un doppio blocco che avrebbe evitato a tanti di arrivare alla transenna e dover tornare indietro. Una gestione, sinceramente, rivedibile.

Le foto dell'"ingorgo"